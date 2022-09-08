Кудрин надеется, что рубль снова станет конвертируемой валютой

Чтобы повысить привлекательность рубля для международных расчётов, необходимо вернуть его конвертируемость, сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе Московского финансового форума.

"Сейчас у нас, скажем так, приостановлена конвертируемость российского рубля. Я надеюсь, что мы вернёмся к конвертируемости, и тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчётов", — заявил Кудрин.

Он подчеркнул, что российская валюта была конвертируемой в период с 2006 по 2022 год. Он также вспомнил два таких исторических периода: при золотом рубле Витте, введённом в результате денежной реформы 1897 года, и золотом червонце Сокольникова, введённом в ходе реформы 1922–1924 годов.