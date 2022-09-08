Кудрин надеется, что рубль снова станет конвертируемой валютой
Глава Счётной палаты Кудрин надеется, что рубль снова станет конвертируемой валютой
Чтобы повысить привлекательность рубля для международных расчётов, необходимо вернуть его конвертируемость, сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе Московского финансового форума.
"Сейчас у нас, скажем так, приостановлена конвертируемость российского рубля. Я надеюсь, что мы вернёмся к конвертируемости, и тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчётов", — заявил Кудрин.
Он подчеркнул, что российская валюта была конвертируемой в период с 2006 по 2022 год. Он также вспомнил два таких исторических периода: при золотом рубле Витте, введённом в результате денежной реформы 1897 года, и золотом червонце Сокольникова, введённом в ходе реформы 1922–1924 годов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что самый пик экономических трудностей Россия прошла. По его словам, сейчас ситуация нормализуется, что следует из макроэкономических показателей.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ