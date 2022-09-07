Путин: Пик сложностей в российской экономике пройден
Самый пик экономических трудностей Россия прошла, сейчас ситуация нормализуется, это следует из макроэкономических показателей, рассказал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Хочу отметить, мы считаем, и в правительстве, и в администрации президента наши эксперты считают, что пик, самая сложная ситуация [в экономике РФ], пройдена. Ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели", — уточнил он.
По словам главы государства, бюджет 2023 года будет с профицитом "почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 миллиардов, несмотря на все мрачные прогнозы".
Кроме того, на форуме Путин назвал "хитро сделанной" ситуацию, когда против российской сельхозпродукции и удобрений де-факто сохраняются ограничения.
LIFE