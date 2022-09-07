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7 сентября, 09:01

Путин счёл нерыночной глупостью идею ограничить цены на российские нефть и газ

Президент Владимир Путин назвал бредом и чушью попытки ограничения цен на российские энергоресурсы. Своё мнение он озвучил в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Все ограничения в торговле, считает Путин, ведут лишь к повышению цен.

"Очередные бред, чушь, которые приведут к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путём в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя", — заверил российский лидер.

По словам Путина, российская сторона всегда основывалась на долгосрочных контрактах, потому что участники рынка "должны быть уверены в стабильности". А вот наши партнёры настаивали на спотовых ценах и навязывали дурацкие решения, подчеркнул президент.

"Цена улетела за €3000. Теперь думают, как от этого уйти", резюмировал Путин.

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Ранее в ходе того же выступления на ВЭФ Путин заверил, что Россия не испытывает проблем с реализацией своих энергоресурсов, особенно с учётом отличных отношений с Китаем. Глава государства привёл в пример проект "Сила Сибири", который работает в полном объёме. Кроме того, Путин напомнил о готовности России включить "Северный поток – 2".

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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