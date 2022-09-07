Путин напомнил о готовности России включить "Северный поток – 2"

Россия готова запустить прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 2". Об этом заявил в среду президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток – 2", — подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем Путин заверил, что Россия не испытывает проблем с реализацией своих энергоресурсов, особенно с учётом отличных отношений с Китаем. Глава государства привёл в пример проект "Сила Сибири", который работает в полном объёме, но Россия изучает и другие маршруты поставок газа.

"Вы знаете, потребность настолько велика на мировых рынках, что у нас нет никаких проблем с реализацией. Тем более с такой крупной экономикой. По сути, это самая крупная экономика в мире сегодня по паритету покупательской способности, китайская экономика больше, чем американская", — отметил глава государства.