Директор турфирмы не признал вину по делу о гибели туристов на Ключевском вулкане

Глава туристической фирмы, которая организовывала поход на камчатский вулкан Ключевская сопка, закончившийся трагедией, не стал признавать вину. Как пишет ТАСС, ему предъявляют обвинения в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.