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7 сентября, 08:20

Директор турфирмы не признал вину по делу о гибели туристов на Ключевском вулкане

<p>Обложка © ТАСС / Вадим Белозерцев </p>

Обложка © ТАСС / Вадим Белозерцев

Глава туристической фирмы, которая организовывала поход на камчатский вулкан Ключевская сопка, закончившийся трагедией, не стал признавать вину. Как пишет ТАСС, ему предъявляют обвинения в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.

"Степанову предъявлено обвинение. Вину в совершении преступления не признал", — сообщил представитель Следственного комитета РФ на заседании суда, где Степанову должны выбрать меру пресечения.

Операция завершена: С Ключевского вулкана спустили тела всех девяти погибших

Операция завершена: С Ключевского вулкана спустили тела всех девяти погибших

Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье. Сначала сообщалось о гибели четырёх туристов, затем число жертв выросло до девяти человек. Трёх выживших удалось эвакуировать накануне. Задержан директор турфирмы, организовавшей этот тур на Камчатку.

Максим Плетнёв

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