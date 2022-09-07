Сборная России по футболу назвала расширенный состав на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Об этом сообщается на сайте РФС.

Ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. График подготовки национальной команды к матчу будет опубликован дополнительно.

Ещё одну встречу сборная проведёт на выезде против команды Ирана, однако она состоится в ноябре. Точная дата матча будет названа позднее. Добавим, что встреча с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первой в этом году.