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7 сентября, 08:10

Сборная России по футболу назвала расширенный состав на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Об этом сообщается на сайте РФС.

  • Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Иван Ломаев ("Крылья Советов").
  • Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все — "Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — "Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — "Ростов"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Сергей Бородин ("Краснодар"), Юрий Журавлёв ("Ахмат"), Артём Макарчук ("Сочи").
  • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба — "Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — "Ростов"), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — "Зенит"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — "Крылья Советов"), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все — "Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак").
  • Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо").
Первая игра года: Сборная России по футболу назвала имя будущего соперника

Первая игра года: Сборная России по футболу назвала имя будущего соперника

Ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. График подготовки национальной команды к матчу будет опубликован дополнительно.

Ещё одну встречу сборная проведёт на выезде против команды Ирана, однако она состоится в ноябре. Точная дата матча будет названа позднее. Добавим, что встреча с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первой в этом году.

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РФС

Роман Фейгин

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