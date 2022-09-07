НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 сентября, 07:40

Первая игра года: Сборная России по футболу назвала имя будущего соперника

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Киргизией

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Киргизии в сентябре, сообщает пресс-служба национальной команды.

"Товарищеский матч проведём 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова", — говорится в сообщении.

Тренер сборной России заявил, что ему не жалко Кокорина

Тренер сборной России заявил, что ему не жалко Кокорина

Ещё одну встречу наша команда проведёт на выезде против сборной Ирана, однако она состоится в ноябре. Точная дата матча будет названа позже. Добавим, что встреча с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первой в этом году.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров