Первая игра года: Сборная России по футболу назвала имя будущего соперника
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Киргизией
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Киргизии в сентябре, сообщает пресс-служба национальной команды.
"Товарищеский матч проведём 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова", — говорится в сообщении.
Ещё одну встречу наша команда проведёт на выезде против сборной Ирана, однако она состоится в ноябре. Точная дата матча будет названа позже. Добавим, что встреча с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первой в этом году.
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РФС / Михаил Шапаев