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6 сентября, 10:59

Тренер сборной России заявил, что ему не жалко Кокорина

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко заявил, что ему не жалко нападающего Александра Кокорина из-за его недавнего перехода в кипрский клуб "Арис", ведь вся его карьера — его выбор.

"Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение — играть в "Арисе", — заявил Онопко "РБ-Спорт".

В сборной России не исключили возвращения Кокорина

В сборной России не исключили возвращения Кокорина

Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог ни разу отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции. Зато в "Арисе" россиянин в первом же матче отметился голевой передачей, которая помогла одержать его команде победу.

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Getty Images / Francesco Pecoraro

Шамиль Гаджиев

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