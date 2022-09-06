Тренер сборной России заявил, что ему не жалко Кокорина

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко заявил, что ему не жалко нападающего Александра Кокорина из-за его недавнего перехода в кипрский клуб "Арис", ведь вся его карьера — его выбор.

"Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение — играть в "Арисе", — заявил Онопко "РБ-Спорт".