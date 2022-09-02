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2 сентября, 18:30

С места в карьер: Кокорин сделал голевую передачу в дебютном матче за "Арис"

Голевая передача Кокорина помогла "Арису" разгромить "Олимпиакос" в чемпионате Кипра

"Арис" на своём поле в Лимасоле разгромил "Олимпиакос" из Никосии в матче второго тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль оформил габонский полузащитник "Ариса" Шави Бабика. По голу забили шведский хавбек Лео Бенгтссон, английский игрок центра поля Морган Браун и футболист сборной Кипра Матия Шполярич.

Российский новичок хозяев Александр Кокорин вышел на поле в перерыве. На 89-й минуте он сделал голевую передачу Шполяричу.

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"Арис" набрал шесть очков из шести возможных и единолично возглавил таблицу чемпионата Кипра. По итогам тура его могут догнать несколько команд, которые проведут свои матчи в субботу и воскресенье.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции.

Обложка ©

ФК "Арис"

Роман Фейгин

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