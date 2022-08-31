НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 августа, 14:53

Шанс спасти карьеру: Кокорин перешёл из "Фиорентины" в кипрский "Арис"

Александр Кокорин продолжит карьеру в кипрском клубе "Арис"

Российский нападающий Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в клуб "Арис", выступающий в чемпионате Кипра. Об этом сообщает пресс-служба команды из Флоренции.

Сделка оформлена на правах аренды. В кипрском клубе Кокорин проведёт ближайший сезон. О возможном праве выкупа игрока ничего не сообщается.

Шанс поиграть в футбол: Кокорину предложили продолжить карьеру на Кипре

Шанс поиграть в футбол: Кокорину предложили продолжить карьеру на Кипре

Добавим, что Кокорин является игроком "Фиорентины" с января 2021 года, однако за это время он так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров