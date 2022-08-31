Шанс спасти карьеру: Кокорин перешёл из "Фиорентины" в кипрский "Арис"
Александр Кокорин продолжит карьеру в кипрском клубе "Арис"
Российский нападающий Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в клуб "Арис", выступающий в чемпионате Кипра. Об этом сообщает пресс-служба команды из Флоренции.
Сделка оформлена на правах аренды. В кипрском клубе Кокорин проведёт ближайший сезон. О возможном праве выкупа игрока ничего не сообщается.
Добавим, что Кокорин является игроком "Фиорентины" с января 2021 года, однако за это время он так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб.
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ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI