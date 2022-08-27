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27 августа, 11:19

Шанс поиграть в футбол: Кокорину предложили продолжить карьеру на Кипре

Кипрский клуб хочет арендовать Александра Кокорина из "Фиорентины"

Кипрский клуб "Арис" хочет арендовать российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, сообщает "Спорт-Экспресс".

Информацию об интересе "Ариса" к форварду подтвердил изданию его агент Тимофей Бердышев. По словам представителя Кокорина, заинтересованность в нём есть также у ряда других команд.

"Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет. Это в интересах "Фиорентины", чтобы их актив был задействован в правильном направлении", — отметил Бердышев.

"Матч ТВ": Кокорин может получить 2 миллиона евро за разрыв контракта с "Фиорентиной"

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Добавим, что Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, однако за это время так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб.

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ТАСС / Олег Бухарев

Шамиль Гаджиев

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