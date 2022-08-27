Шанс поиграть в футбол: Кокорину предложили продолжить карьеру на Кипре
Кипрский клуб хочет арендовать Александра Кокорина из "Фиорентины"
Кипрский клуб "Арис" хочет арендовать российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Информацию об интересе "Ариса" к форварду подтвердил изданию его агент Тимофей Бердышев. По словам представителя Кокорина, заинтересованность в нём есть также у ряда других команд.
"Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет. Это в интересах "Фиорентины", чтобы их актив был задействован в правильном направлении", — отметил Бердышев.
Добавим, что Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, однако за это время так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб.
ТАСС / Олег Бухарев