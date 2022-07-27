"Матч ТВ": Кокорин может получить 2 миллиона евро за разрыв контракта с "Фиорентиной"

По некоторым данным, если этот вариант устроит Кокорина, то он может продолжить карьеру в турецком клубе "Истанбул Башакшехир", который заинтересован в услугах игрока. В свою очередь итальянские СМИ пишут, что "Фиорентина" заморозила контракт Кокорина и намерена разорвать его с сохранением у себя всей оставшейся зарплаты нападающего.

Добавим, что Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, однако за это время так и не отметился какими-либо результативными действиями в официальных матчах за клуб. Подготовка к наступающему сезону также пошла не по плану из-за коронавируса. В итоге Кокорин пропустил первый, а затем и второй тренировочный сбор "Фиорентины". Ранее Лайф сообщал, что у форварда есть предложение от клуба из России.