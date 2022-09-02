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2 сентября, 08:45

"Царь в "Арисе": На Кипре Кокорина презентовали под музыку DJ Smash

Кипрский клуб презентовал Александра Кокорина фразой "Царь в "Арисе"

Кипрский "Арис" в социальных сетях презентовал новичка клуба Александра Кокорина под композицию российского музыканта DJ Smash.

На официальном сайте клуба публикация о переходе Кокорина из "Фиорентины" на правах аренды озаглавлена "Царь в "Арисе".

"Приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов с "Арисом"! говорится в сообщении пресс-службы команды.

В "Арисе" уверены, что Кокорин постарается доказать всем, что он классный футболист

В "Арисе" уверены, что Кокорин постарается доказать всем, что он классный футболист

Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог ни разу отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции.

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ФК "Арис"

Роман Фейгин

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