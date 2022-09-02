"Царь в "Арисе": На Кипре Кокорина презентовали под музыку DJ Smash

На официальном сайте клуба публикация о переходе Кокорина из "Фиорентины" на правах аренды озаглавлена "Царь в "Арисе".

"Приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов с "Арисом"! — говорится в сообщении пресс-службы команды.

В "Арисе" уверены, что Кокорин постарается доказать всем, что он классный футболист

Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог ни разу отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции.