"Царь в "Арисе": На Кипре Кокорина презентовали под музыку DJ Smash
Кипрский клуб презентовал Александра Кокорина фразой "Царь в "Арисе"
Кипрский "Арис" в социальных сетях презентовал новичка клуба Александра Кокорина под композицию российского музыканта DJ Smash.
На официальном сайте клуба публикация о переходе Кокорина из "Фиорентины" на правах аренды озаглавлена "Царь в "Арисе".
"Приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов с "Арисом"! — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог ни разу отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции.
ФК "Арис"