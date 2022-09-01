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1 сентября, 14:29

В "Арисе" уверены, что Кокорин постарается доказать всем, что он классный футболист

Главный тренер кипрского клуба "Арис" Алексей Шпилевский в беседе с "Чемпионатом" поделился ожиданиями от перехода в команду нападающего Александра Кокорина.

"Уверен, что Саша даст нам в зоне завершения то, чего не хватает. Александр будет максимально стараться доказать в первую очередь себе, что он очень классный футболист", — заявил Шпилевский.

В сборной России не исключили возвращения Кокорина

В сборной России не исключили возвращения Кокорина

Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог ни разу отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции.

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ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI

Шамиль Гаджиев

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