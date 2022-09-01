В "Арисе" уверены, что Кокорин постарается доказать всем, что он классный футболист

Главный тренер кипрского клуба "Арис" Алексей Шпилевский в беседе с "Чемпионатом" поделился ожиданиями от перехода в команду нападающего Александра Кокорина.

"Уверен, что Саша даст нам в зоне завершения то, чего не хватает. Александр будет максимально стараться доказать в первую очередь себе, что он очень классный футболист", — заявил Шпилевский.