В сборной России не исключили возвращения Кокорина

Нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин имеет все шансы вернуться в сборную России, однако для этого ему нужно снова начать играть. Об этом РИА "Новости" сообщил член тренерского штаба национальной команды Юрий Никифоров.

"Возможно ли, что обратим внимание на Кокорина? Пускай сначала он начнёт играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень. Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает её", — заявил Никифоров.