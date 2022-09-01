Кокорин получит щелбаны и споёт гимн клуба после перехода в "Арис"
Российского нападающего Александра Кокорина ждёт обряд посвящения после перехода в кипрский "Арис". Об этом "Матч ТВ" рассказал главный тренер команды Алексей Шпилевский.
"Кокорин будет пробегать через знаменитый туннель, где получит щелбаны. Также сегодня в отеле перед командой он будет исполнять гимн "Ариса", — рассказал Шпилевский.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог ни разу отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции.
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