Кокорин получит щелбаны и споёт гимн клуба после перехода в "Арис"

Российского нападающего Александра Кокорина ждёт обряд посвящения после перехода в кипрский "Арис". Об этом "Матч ТВ" рассказал главный тренер команды Алексей Шпилевский.

"Кокорин будет пробегать через знаменитый туннель, где получит щелбаны. Также сегодня в отеле перед командой он будет исполнять гимн "Ариса", — рассказал Шпилевский.