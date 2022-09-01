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1 сентября, 10:51

Кокорин получит щелбаны и споёт гимн клуба после перехода в "Арис"

Российского нападающего Александра Кокорина ждёт обряд посвящения после перехода в кипрский "Арис". Об этом "Матч ТВ" рассказал главный тренер команды Алексей Шпилевский.

"Кокорин будет пробегать через знаменитый туннель, где получит щелбаны. Также сегодня в отеле перед командой он будет исполнять гимн "Ариса", рассказал Шпилевский.

Шанс спасти карьеру: Кокорин перешёл из "Фиорентины" в кипрский "Арис"

Шанс спасти карьеру: Кокорин перешёл из "Фиорентины" в кипрский "Арис"

Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог ни разу отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции.

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Getty Images / Matteo Ciambelli

Шамиль Гаджиев

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