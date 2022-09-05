Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы
Задержан директор турфирмы "Экстрим тайм", организовавший тур на вулкан Ключевская сопка
В Новосибирске полиция задержала директора турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, где при восхождении погибли туристы. В компании произошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Обыски прошли, его [генерального директора] задержали", — уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Ранее прокуратура Новосибирской области инициировала проверку турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей восхождение. Она проверит соблюдение законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к гидам.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.
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