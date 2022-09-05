Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы

В Новосибирске полиция задержала директора турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, где при восхождении погибли туристы. В компании произошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.