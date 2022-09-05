Стала известна судьба троих туристов, застрявших на вулкане Ключевской
Трое туристов, застрявших на вулкане Ключевской, вышли на связь
Трое туристов, застрявших на вулкане Ключевской на высоте 3300 метров, вышли на связь и сообщили в том числе родственникам, что они живы и здоровы. Об этом Лайфу рассказали в КГКУ "ЦОД".
Тем временем к ним с высоты 4158 метров смог спуститься ещё один человек. По словам нашего собеседника, все трое туристов ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ. При этом сейчас на отметку 3300 метров поднимаются две группы спасателей.
Первая группа, доставленная на вулкан авиацией, в составе которой восемь спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД", планирует добраться до временного убежища туристов к полуночи по камчатскому времени. Второй наземной группе, в состав которой входят девять спасателей МЧС России, на это потребуется не менее двух суток, так как они идут пешим ходом с подножия вулкана.
Однако поисково-спасательную операцию осложняет несколько факторов: сила ветра на высотах достигает 15 метров в секунду, а в ближайшие несколько часов ожидаются осадки в виде снега, на склонах есть пепловые облака, камнепады, также на пути присутствуют ледовые поля, передвигаться по которым возможно только в "кошках" и используя ледорубы.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, затем — до шести, а 5 сентября число жертв выросло уже до восьми человек.
ТАСС / КГКУ "ЦОД"