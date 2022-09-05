Стала известна судьба троих туристов, застрявших на вулкане Ключевской

Трое туристов, застрявших на вулкане Ключевской на высоте 3300 метров, вышли на связь и сообщили в том числе родственникам, что они живы и здоровы. Об этом Лайфу рассказали в КГКУ "ЦОД".

Тем временем к ним с высоты 4158 метров смог спуститься ещё один человек. По словам нашего собеседника, все трое туристов ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ. При этом сейчас на отметку 3300 метров поднимаются две группы спасателей.

Первая группа, доставленная на вулкан авиацией, в составе которой восемь спасателей поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД", планирует добраться до временного убежища туристов к полуночи по камчатскому времени. Второй наземной группе, в состав которой входят девять спасателей МЧС России, на это потребуется не менее двух суток, так как они идут пешим ходом с подножия вулкана.