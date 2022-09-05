НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 сентября, 22:13

Число погибших на Ключевском вулкане выросло до восьми

По последним данным, уже восемь человек погибли при попытке восхождения на Ключевской вулкан. Об этом сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались",приводит РИА "Новости" его слова.

На месте трагедии по-прежнему сложные погодные условия. Спасатели утром попытаются вновь добраться туда на вертолёте.

Спасатель рассказал, как долго туристы на Камчатке могут продержаться в ожидании МЧС

Спасатель рассказал, как долго туристы на Камчатке могут продержаться в ожидании МЧС

Как рассказывал Лайф, группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести.

Обложка ©

ТАСС \ Елена Верещака

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров