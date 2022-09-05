Число погибших на Ключевском вулкане выросло до восьми
По последним данным, уже восемь человек погибли при попытке восхождения на Ключевской вулкан. Об этом сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский.
"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", — приводит РИА "Новости" его слова.
На месте трагедии по-прежнему сложные погодные условия. Спасатели утром попытаются вновь добраться туда на вертолёте.
Как рассказывал Лайф, группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть. Есть пострадавшие: один из гидов получил перелом ноги. Впоследствии сообщалось, что количество погибших туристов сначала увеличилось до пяти, а затем — до шести.
ТАСС \ Елена Верещака