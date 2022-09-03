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3 сентября, 09:43

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевской выросло до пяти

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае увеличилось до пяти, есть пострадавшие. По факту трагедии проводится проверка, сообщает в субботу в Telegram региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, пять туристов зарегистрированной в МЧС группы в составе 12 человек из разных регионов России (Алтайского, Приморского, Камчатского краёв, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей) при восхождении сорвались и погибли, есть пострадавшие", — говорится в заявлении.

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Ранее в субботу Лайф сообщал о гибели туристов, восходивших на вершину вулкана Ключевской. На отметке 4158 метров четверо из них сорвались в пропасть, к месту происшествия вылетел спасательный вертолёт.

Обложка ©

Flickr

Ирина Фальке

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