Турист из Коми погиб после падения в замке Прейсиш-Эйлау под Калининградом

В Багратионовске пенсионер из Республики Коми погиб после падения при осмотре замка Прейсиш-Эйлау. Следственный комитет РФ по Калининградской области начал проверку по данному факту, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

"30 августа 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 25 августа текущего года в медицинском учреждении умер 73-летний мужчина, доставленный в этот же день от замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, пенсионер вместе с родственниками приехал в Калининградскую область на отдых. Находясь в замке, мужчина оступился и упал в цокольное помещение. Медики оказали своевременную помощь, но турист скончался в больнице от полученных травм.

По данному факту СУ СК России по региону начало доследственную проверку. Указывается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.