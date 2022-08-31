В России за сутки зарегистрировали 46 321 случай коронавируса

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 46 321 случай коронавируса, при этом полностью излечилось от болезни за это же время 39 054 пациента. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние 24 часа госпитализировали 4232 человека, что на 9,4% меньше, чем днём ранее, подтверждено 92 летальных исхода. Всего за время пандемии в РФ выявили 19 528 969 случаев ковида, зафиксировали 384 346 смертей.