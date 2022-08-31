Врач назвал главное качество безопасного школьного рюкзака

Изначально школьные рюкзаки призваны были разгрузить позвоночник ребёнка, но современные ученики носят слишком большое количество книг. При этом некоторые зоны спины подвергаются слишком сильному напряжению, что приведёт к болям и дискомфорту. Об этом рассказал врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов. Он посоветовал покупать рюкзаки с анатомической устойчивой спинкой.

"Позвоночный столб ребёнка, особенно ученика младших классов, недостаточно окрепший. А вес ранца может достигать пяти–шести килограммов. Это огромная нагрузка на спину. Вне зависимости от попытки равномерно распределить напряжение на спину, всё равно некоторые зоны позвоночного столба будут перегружаться", — рассказал Евдокимов "Вечерней Москве".

Большинство современных школьных ранцев имеют неправильную форму и не предназначены для детской спины, считает Евдокимов. А качественный ранец с хорошими лямками и ортопедической основой могут себе позволить не все родители, продолжил врач. Хотя, по его словам, нужно выбирать правильную модель и подойти к этому выбору с большой ответственностью.

"Важно подобрать модель анатомической формы с устойчивой спинкой. Не нужно смотреть на красоту товара. Главное — качество", — акцентирует эксперт.