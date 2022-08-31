Опрос показал, как россияне тратят деньги на питомцев

Для владельцев домашних животных самой большой статьёй расходов на питомцев являются корма и средства по уходу за ними. На это, согласно результатам исследования сервиса "Работа.ру", хозяева направляют 83% всех трат на любимцев.

Каждый четвёртый (26%) хозяин домашних животных расходует деньги на наблюдение и лечение у ветеринара, а каждый пятый — на лекарства и витамины. 14% признались, что тратятся на поддержание порядка в доме, 9% к значительным расходам относят покупку специальных аксессуаров для животных: домиков, лежанок, игрушек. 5% отметили оплату специалистов по уходу за животными: грумеров, выгульщиков и так далее.

Выяснилось, что более чем у половины опрошенных есть домашние любимцы, из них у 30% в качестве четвероногого друга живут кошки, у 8% — собаки, а каждый пятый (20%) владеет несколькими животными. У 22% нет домашних питомцев, и они не планируют их заводить. Ещё 12% пока не стали хозяевами животного, но хотели бы. У 8% респондентов нет возможности завести любимца из-за графика работы.

В исследовании приняло участие более 3500 экономически активных россиян в возрасте от 18 лет, использующих сервис "Работа.ру".

Специалисты сервиса также подобрали самые интересные и высокооплачиваемые вакансии в сфере ветеринарии. Наиболее высокий доход доступен ветеринару в Москве: кандидату готовы платить до 150 000 рублей в месяц. Доход до 140 000 рублей доступен опытному специалисту из области ветеринарии в Санкт-Петербурге. Ветеринарный хирург в селе Подольск Оренбургской области может рассчитывать на заработную плату до 120 000 рублей. Столько же будут платить стоматологу для животных в столице. У реаниматолога и врача интенсивной терапии в Краснодаре доход составит 90 000. Доход врача на молочной ферме в Удмуртии составит 70 000, а на птицефабрике в Татарстане — от 50 000.