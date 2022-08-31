"Редкий лидер": Байден выступил с заявлением после смерти Горбачёва
Байден назвал Горбачёва редким и мужественным лидером
Президент СССР Михаил Горбачёв был редким лидером, который проявил мужество, рискнул карьерой ради "иного будущего". Такое мнение высказал президент США Джо Байден — Белый дом распространил его заявление.
Американский президент напомнил, что при Горбачёве в Советском Союзе появились такие понятия, как гласность и перестройка.
"Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения", — говорится в заявлении президента США.
По его мнению, благодаря Горбачёву мир стал безопаснее, миллионы людей стали свободнее. Он также назвал первого и последнего президента СССР "человеком, обладавшим удивительной дальновидностью".
Напомним, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.
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