"Редкий лидер": Байден выступил с заявлением после смерти Горбачёва

Президент СССР Михаил Горбачёв был редким лидером, который проявил мужество, рискнул карьерой ради "иного будущего". Такое мнение высказал президент США Джо Байден — Белый дом распространил его заявление.

Американский президент напомнил, что при Горбачёве в Советском Союзе появились такие понятия, как гласность и перестройка.

"Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения", — говорится в заявлении президента США.

По его мнению, благодаря Горбачёву мир стал безопаснее, миллионы людей стали свободнее. Он также назвал первого и последнего президента СССР "человеком, обладавшим удивительной дальновидностью".