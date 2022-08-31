Горбачёв: Судьба и политика в 11 фото

Не стало Михаила Горбачёва, первого и единственного президента СССР, человека мира, архитектора перестройки и одного из самых неоднозначных политиков XX века. Лайф собрал наиболее яркие фотографии из жизни и политической биографии человека, навсегда изменившего судьбу нашей страны и не только.

Михаил Горбачев и председатель Госсовета ГДР Эрих Хонеккер во время встречи в Берлине в 1987 году. Позже Москва выдала больного Хонеккера властям ФРГ, и этот случай стал своеобразным эталоном предательства. Фото © AP/TASS/ BORIS YURCHENKO

В 1988 году президент США Рональд Рейган посетил Москву. На фото он позирует рядом со своей женой Нэнси, а генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва сопровождает его супруга Раисой во время официальной встречи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Горбачёв стал первым советским политическим деятелем, который вывел свою спутницу жизни не только в свет, но и на красную дорожку большой политики. Прежде в СССР так принято не было. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов/ Александр Чумичев

В 1989 году состоялся визит Генерального секретаря ЦК КПСС на Кубу. На снимке Михаил Горбачев и Фидель Кастро позируют в аэропорту Гаваны. Несмотря на улыбки, итогом визита советского лидера на Кубу стало охлаждение отношений с главным союзником в Западном полушарии и резкое снижение помощи кубинцам, что пагубно сказалось на экономике Острова свободы. Руководители двух стран кардинально разошлись во взглядах на развитие социализма. Фото © ТАСС/ Фёдор Завьялов и Эдуард Песов

9 ноября 1990 года во дворце Шаумбург в Бонне был подписан исторический Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией. Свои подписи под Договором поставили Президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль. Фото © ТАСС / Юрий Лизунов/ Владимир Завьялов

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент СССР Михаил Горбачев во время переговоров в Москве летом 1991 года. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище "железная леди" за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого "тэтчеризма". Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

В сентябре 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев приняли участие в съёмках телемоста между Советским Союзом и США. Простые американцы из разных концов страны задавали несогласованные заранее вопросы двум лидерам, реально управлявших тогда СССР. Фото © ТАСС/ Чумичев Александр

Декабрь 1991 года. Президент СССР Михаил Горбачев в необычной компании — рядом с участниками немецкой группы Scorpions (вокалист Клаус Майне, соло-гитарист Маттиас Ябс, композитор Рудольф Шенкер и бас-гитарист Франсис Бухгольц). Рок-музыканты прибыли в Москву по личному приглашению Горбачёва и благодаря содействию Центра Стаса Намина и немецкой газеты Bild. Фото © ТАСС (ИТАР ТАСС) / Юрий Лизунов

24 декабря 1991 года Михаил Горбачев с депутатами на последней в истории сессии Верховного Совета СССР. Фото © EPA/ VASSILI KORNEYEV

В 1991 году крохотное местечко Форос на юге Крыма стало известно всему миру. Именно там на правительственной даче "Заря" был изолирован президент СССР Михаил Горбачев. Спустя четыре месяца Советский Союз прекратил свое существование. 21 августа Горбачёв с семьёй вернулся в Москву и растерянно произнёс у трапа: "Я приехал в другую страну и сам уже не тот, кем был, другой человек". Фото © ТАСС / Юрий Лизунов

23 сентября 1999 года в церкви Новодевичьего монастыря состоялось отпевание Раисы Горбачевой. Супруга певого президента СССР скончалась в университетской клинике Мюнстера на 68-м году жизни от лейкоза. Одной из причин болезни Горбачёвой назывались также последствия радиоактивного облучения, полученного ею во время посещения Чернобыльской АЭС вскоре после катастрофы 1986 года. На фото Михаил Сергеевич провожает первую леди СССР в последний путь. Рядом с ним у гроба дочь Горбачевых Ирина и сестра Раисы Максимовны - Людмила. Фото © ТАСС (ИТАР ТАСС) / Александдр Сенцов

Горбачёв до последних лет оставался ценителем женской красоты. На фото он позирует с французской кинодивой Катрин Денев после церемонии награждения лауреатов международной премии "Женщина года- 2005" в Лейпциге. Премией ежегодно награждаются 10 выдающихся представительниц слабого пола за их достижения в разных сферах общественной и культурной жизни. Фото © Peter Endig/ DPA/ PHOTO