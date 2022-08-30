"Лучше работать завтра, чем сегодня": Правила жизни Михаила Горбачёва
Не стало первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Лауреат Нобелевской премии мира умер в возрасте 91 года. Лайф собрал самые яркие высказывания Михаила Сергеевича о жизни и работе.
Михаил Горбачёв. Обложка © Getty Images / Tom Stoddart
Каждый на своём месте должен делать [своё дело] добросовестно [и] честно, вот и вся перестройка! А то всё говорят "а что такое перестройка?", "что такое перестройка?" Своё дело делать честно — главная перестройка!
Михаил Горбачёв
За власть надо держаться по-умному
Михаил Горбачёв
Опасности подстерегают только тех, кто не реагирует на жизнь
Михаил Горбачёв
Реформы должен завершать тот, кто их начал. А начал-то их я!
Михаил Горбачёв
Лучше работать завтра, чем сегодня!
Михаил Горбачёв
Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное — "не бычиться друг на друга". Ведь всем всё ясно: главная задача — избежать ядерной войны. Но и решить её в одиночку невозможно
Михаил Горбачёв
Я везде старался избежать крови, а уж тем более — применения армии. Потому что понимал, что даже в тех случаях, когда армию используют, чтобы разъединить противоборствующие стороны, стабилизировать ситуацию, — это всегда оборачивается гибелью людей
Михаил Горбачёв
Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. <...> Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. <...> Когда Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые журналисты высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе
Михаил Горбачёв
История — дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить её, сказать, что, в общем, Горбачёв — хороший парень
Михаил Горбачёв
[Отвечая на вопрос, когда и где был более всего счастлив]. Когда я встретил Раису, откровенно говоря. Этот огонь и сейчас сохраняется у меня. Это самое большое событие после моего рождения
Михаил Горбачёв