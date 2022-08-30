"Лучше работать завтра, чем сегодня": Правила жизни Михаила Горбачёва

Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. <...> Именно для достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. <...> Когда Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые журналисты высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе