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30 августа, 20:21

Скончался Михаил Горбачёв

Ушёл из жизни первый президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщили в ЦКБ. Государственному деятелю был 91 год, он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

"Сегодня вечером после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв" сообщили в Центральной клинической больнице.

Лайф рассказывал, что Горбачёв несколько лет проходил курсы лечения из-за проблем с почками, в том числе и гемодиализ. 20 июня стало известно об ухудшении здоровья политика, тогда пресс-секретарь "Горбачёв-фонда" подтвердил, что болезнь обострилась, но затем эта информация была опровергнута.

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Весной же руководитель Горбачёв-центра Владимир Поляков рассказывал, что политик жил на своей даче в Подмосковье, но большую часть времени всё же проводил в закрытом VIP-блоке больницы, куда попасть практически невозможно. Связь с коллегами Горбачёв поддерживал по телефону и в переписке.

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Северо-Кавказского края. Сейчас это территория Ставропольского края. Он был выходцем из крестьянской семьи. Горбачёв в 1955 году окончил юридический факультет МГУ, а через 12 лет – ещё и заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института, после чего получил квалификацию "агроном-экономист".

Карьеру начинал с помощника комбайнёра. После окончания университета его направил в краевую прокуратуру, но почти сразу он перешёл на комсомольскую работу. Он быстро продвигался по партийной лестнице и в 1961 году был избран делегатом XXII съезда КПСС. В 1970 году был утвержден первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС, в 1971-1991 годах был членом центрального комитета (ЦК) КПСС. С 11 марта 1985 г. по 24 августа 1991 г. - генеральный секретарь ЦК КПСС. А 1 октября 1988 г. был избран председателем президиума Верховного Совета СССР. 15 марта 1990 года был избран президентом Советского Союза, в связи с чем покинул пост председателя ВС СССР. 25 декабря 1991 года Горбачёв в телеобращении объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР.

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Михаил Горбачёв. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Андрей Григорьев

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