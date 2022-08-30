Скончался Михаил Горбачёв

Ушёл из жизни первый президент СССР Михаил Горбачёв. Об этом сообщили в ЦКБ. Государственному деятелю был 91 год, он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

"Сегодня вечером после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", — сообщили в Центральной клинической больнице.

Весной же руководитель Горбачёв-центра Владимир Поляков рассказывал, что политик жил на своей даче в Подмосковье, но большую часть времени всё же проводил в закрытом VIP-блоке больницы, куда попасть практически невозможно. Связь с коллегами Горбачёв поддерживал по телефону и в переписке.

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Северо-Кавказского края. Сейчас это территория Ставропольского края. Он был выходцем из крестьянской семьи. Горбачёв в 1955 году окончил юридический факультет МГУ, а через 12 лет – ещё и заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института, после чего получил квалификацию "агроном-экономист".