Одна работала в Киеве: Две сотрудницы Госдепа погибли при одинаковых обстоятельствах

Две сотрудницы американского Госдепартамента, в том числе бывшая сотрудница посольства на Украине, погибли в ДТП в последние два месяца. Оба дипломата, по информации телеканала Fox News, попали под колёса грузовиков во время велосипедных поездок в Вашингтоне и его окрестностях.

Инциденты, как передаёт телеканал, между собой не связаны. Первый произошёл в июле в центре Вашингтона, второй — в августе в предместье Бетесда, штат Мэриленд. Одна из них, 42-летняя Сара Лангенкэмп, вместе с мужем работала в Киеве. Как написало американское посольство в Twitter, результатом деятельности погибшей стали "ключевые антикоррупционные реформы". Также с её помощью, как сообщает дипкорпус, было выделено 185 миллионов долларов в помощь украинским полицейским и пограничникам. Второй дипломат, 40-летняя Шон О'Доннел, работала в Индии в разгар пандемии ковида.