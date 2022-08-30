Власти Одесской области не увидели препятствий для сноса памятника Екатерине II
Памятник основателям Одессы. Фото © Wikipedia / НОВОРОСС
Одесская областная военная администрация уведомила горсовет Одессы, что находящиеся там памятники Екатерине II и Александру Суворову не признаны объектами культурного наследия. Соответственно, их разрушение не нужно согласовывать.
Письмо замглавы ОВА Бориса Волошенкова опубликовал украинский телеканал "Общественное телевидение". В нём указано, что эти памятники "под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры или других органах охраны культурного наследия".
Волошенков добавил, что администрация области рекомендует властям Одессы рассмотреть вопрос о демонтаже этих памятников. В ОВА призвали мэрию завершить процесс декоммунизации: переименовать улицы, снести памятники Владимиру Ленину и Максиму Горькому.
Как рассказывал Лайф, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой была предложена замена в Одессе памятника Екатерине II на статую порноактёра Билли Херрингтона. Он предложил мэрии рассмотреть вопрос о сносе монумента.
В последние месяцы на Украине всё чаще демонтируют монументы, которые имеют хоть какое-то отношение к России или СССР. Так, в Запорожье демонтировали памятник Александру Пушкину, а в Кировоградской области — Максиму Горькому. Ранее в Харькове бойцы "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент, а во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь".