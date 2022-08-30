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30 августа, 19:25

Власти Одесской области не увидели препятствий для сноса памятника Екатерине II

<p>Памятник основателям Одессы. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Monument_to_Odessa_founders_2010.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / НОВОРОСС</a></p>

Памятник основателям Одессы. Фото © Wikipedia / НОВОРОСС

Одесская областная военная администрация уведомила горсовет Одессы, что находящиеся там памятники Екатерине II и Александру Суворову не признаны объектами культурного наследия. Соответственно, их разрушение не нужно согласовывать.

Письмо замглавы ОВА Бориса Волошенкова опубликовал украинский телеканал "Общественное телевидение". В нём указано, что эти памятники "под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры или других органах охраны культурного наследия".

Волошенков добавил, что администрация области рекомендует властям Одессы рассмотреть вопрос о демонтаже этих памятников. В ОВА призвали мэрию завершить процесс декоммунизации: переименовать улицы, снести памятники Владимиру Ленину и Максиму Горькому.

Мэр Одессы Труханов выступил против "войны с памятниками"

Мэр Одессы Труханов выступил против "войны с памятниками"

Как рассказывал Лайф, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой была предложена замена в Одессе памятника Екатерине II на статую порноактёра Билли Херрингтона. Он предложил мэрии рассмотреть вопрос о сносе монумента.

В последние месяцы на Украине всё чаще демонтируют монументы, которые имеют хоть какое-то отношение к России или СССР. Так, в Запорожье демонтировали памятник Александру Пушкину, а в Кировоградской области — Максиму Горькому. Ранее в Харькове бойцы "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент, а во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь".

Андрей Григорьев
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