Власти Одесской области не увидели препятствий для сноса памятника Екатерине II

Одесская областная военная администрация уведомила горсовет Одессы, что находящиеся там памятники Екатерине II и Александру Суворову не признаны объектами культурного наследия. Соответственно, их разрушение не нужно согласовывать.

Письмо замглавы ОВА Бориса Волошенкова опубликовал украинский телеканал "Общественное телевидение". В нём указано, что эти памятники "под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры или других органах охраны культурного наследия".

Волошенков добавил, что администрация области рекомендует властям Одессы рассмотреть вопрос о демонтаже этих памятников. В ОВА призвали мэрию завершить процесс декоммунизации: переименовать улицы, снести памятники Владимиру Ленину и Максиму Горькому.