Мэр Одессы Труханов выступил против "войны с памятниками"

Власти Одессы выступили с инициативой заменить демонтированные в городе памятники на те, которые не придётся менять через десять лет. Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов в интервью газете Telegraph.

Говоря об исторических объектах, он подчеркнул, что не поддерживает "войну с памятниками" в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе. По словам градоначальника, сейчас спецкомиссия решает, какие мемориалы и скульптуры в Одессе нужно переместить в музеи.