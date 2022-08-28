Мэр Одессы Труханов выступил против "войны с памятниками"
Власти Одессы выступили с инициативой заменить демонтированные в городе памятники на те, которые не придётся менять через десять лет. Об этом рассказал мэр Геннадий Труханов в интервью газете Telegraph.
Говоря об исторических объектах, он подчеркнул, что не поддерживает "войну с памятниками" в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе. По словам градоначальника, сейчас спецкомиссия решает, какие мемориалы и скульптуры в Одессе нужно переместить в музеи.
"Но нам также нужно подумать о том, чем мы их заменим: нам нужно выбрать что-то, что нам не нужно будет снова заменять через 10 лет", — заявил он, тем самым признав, что историю города нельзя переписать в течение нескольких лет.
В последние месяцы на Украине всё чаще демонтируют монументы, которые имеют хоть какое-то отношение к России или СССР. Так, в Запорожье демонтировали памятник Александру Пушкину, а в Кировоградской области — Максиму Горькому. Ранее в Харькове бойцы "Кракена" снесли памятник маршалу Жукову и изрисовали постамент, а во Львовской области демонтируют мемориальный комплекс "Вечный огонь".
ТАСС / АР / SERGEY KOZLOV