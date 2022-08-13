В Кировоградской области на Украине демонтировали памятник Максиму Горькому
Демонтаж бюста писателя Горького. Обложка © Telegram / Сергей Кузьменко
Бюст русского писателя Максима Горького снесли в городе Александрия Кировоградской области Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Сергей Кузьменко.
Демонтированный с постамента памятник писателю Максиму Горькому. Фото © Telegram / Сергей Кузьменко
"Сегодня на территории общеобразовательного учебного заведения № 2 коммунальные службы демонтировали бюст Максима Горького", — написал он.
В Кировоградской области на Украине снесли памятник Максиму Горькому. Видео © Telegram / Сергей Кузьменко
По данным украинских СМИ, бюст Горького снесли по решению исполнительного комитета городского совета. Как отметила представитель городского совета Юлия Марюхно, памятник будут хранить на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж, до соответствующего решения городских властей.
Ранее Лайф писал, что в Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всём мире". Пока скульптура высотой 6,5 метра будет передана в местный художественный музей на хранение.
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