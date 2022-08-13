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13 августа, 14:48

"Он у меня в горле застрял": Канадский политик "пообедал" пчелой прямо во время выступления на пресс-конференции

Канадский политик Форд проглотил пчелу во время выступления на пресс-конференции

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд проглотил пчелу во время выступления на пресс-конференции, посвящённой проблемам здоровья. Трансляцию вёл Global News.

Пчела кружила вокруг Форда, а потом залетела ему в рот прямо во время произнесения речи. Премьер сразу же выпил воды и продолжил говорить. Присутствующие были обеспокоены его состоянием. Форд пожаловался, что насекомое внутри него не успокаивается и продолжает жужжать. При этом он позволил себе гомофобное высказывание.

"Теперь это видео будут крутить снова и снова, смех будет от моря до моря... Чёрт, он у меня в горле застрял... Нет, ну как всё-таки этот мелкий... туда забрался!" — сказал Форд.

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А в мае в главу МИД ФРГ бросили сырое яйцо на предвыборном митинге. В цель оно не попало, и политик продолжила выступление, заявив, что больше верит в силу слов, чем в бросание продуктов. Произошло это из-за поставок Германией вооружения на Украину.

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Кадр из видео YouTube / Global News

Светлана Оперук

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