"Он у меня в горле застрял": Канадский политик "пообедал" пчелой прямо во время выступления на пресс-конференции

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд проглотил пчелу во время выступления на пресс-конференции, посвящённой проблемам здоровья. Трансляцию вёл Global News.

Пчела кружила вокруг Форда, а потом залетела ему в рот прямо во время произнесения речи. Премьер сразу же выпил воды и продолжил говорить. Присутствующие были обеспокоены его состоянием. Форд пожаловался, что насекомое внутри него не успокаивается и продолжает жужжать. При этом он позволил себе гомофобное высказывание.

"Теперь это видео будут крутить снова и снова, смех будет от моря до моря... Чёрт, он у меня в горле застрял... Нет, ну как всё-таки этот мелкий... туда забрался!" — сказал Форд.