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13 августа, 14:37

Житель Донецка подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"

Мирный житель получил ранения в Донецке, наступив на сброшенную ВСУ противопехотную мину "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Всё случилось в Кировском районе города по улице Красная Заря. Мужчина 1976 года рождения наступил на мину, о его состоянии подробностей не приводится.

В ДНР сообщили о ранении 40 мирных жителей на минах "Лепесток" с 28 июля

В ДНР сообщили о ранении 40 мирных жителей на минах "Лепесток" с 28 июля

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ. Удары наносились по Киевскому району города.

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Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Артур Лапсаков

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