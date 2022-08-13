Житель Донецка подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"
Мирный житель получил ранения в Донецке, наступив на сброшенную ВСУ противопехотную мину "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Всё случилось в Кировском районе города по улице Красная Заря. Мужчина 1976 года рождения наступил на мину, о его состоянии подробностей не приводится.
Ранее Лайф рассказывал, что жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ. Удары наносились по Киевскому району города.
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