Житель Донецка подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"

Мирный житель получил ранения в Донецке, наступив на сброшенную ВСУ противопехотную мину "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Всё случилось в Кировском районе города по улице Красная Заря. Мужчина 1976 года рождения наступил на мину, о его состоянии подробностей не приводится.