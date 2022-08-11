Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка погибла женщина, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) обстреляли Киевский район Донецка, на улице Чапаева погибла женщина", — говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, в результате сегодняшних обстрелов со стороны Украины ранения получили четыре жителя Донецка.

Ранее Лайф сообщал, что обстрел ВСУ обесточил в ДНР сразу две угольные шахты — имени Засядько и имени Горького. Под землёй оказались заблокированы больше 30 горняков.