Власти прибалтийских республик давно дали понять, что придерживаются русофобской политики с откровенным почитанием неонацизма. Об этом в беседе с Лайфом рассказала первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя решение Сейма Латвии объявить Россию государством – спонсором терроризма.

"Такая удивительная вещь — демократия по-европейски. Видимо, они считают, что это так должно выглядеть. Причём, заметьте, это же не происходит в Берлине. <...> Понятно, что у них есть определённая историческая память, которая связана с Советским Союзом. Но это не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню", — отметила Журова.

По словам депутата, Рига попросту может мстить россиянам как потомкам СССР, которые "оккупировали" прибалтийские республики. Сегодня, подчеркнула собеседница Лайфа, власти Латвии поставили угнетение россиян во главе фундаментальной национальной идеи, и это "очень и очень грустно".

"Это попытка отыграться на новом поколении, по большому счёту которое тоже не приветствует, и многие из него пострадали сами от тех событий не меньше, а больше даже, чем Латвия. Значительно больше! Во многих семьях были репрессированные люди, которые оказались жертвами того режима. Но они (Латвия. — Прим. Лайфа) помнят только свои обиды и сейчас их вымещают", — резюмировала парламентарий.