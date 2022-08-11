В Госдуме назвали решение Сейма Латвии попыткой информационного давления на Россию

Страны Прибалтики — основной рупор русофобии, и их действия являются попыткой информационного давления на Россию. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров, слова которого приводит RT.

"Страны Прибалтики после выхода из состава Советского Союза стали основным рупором русофобии. Кроме слов, они ничего решить не могут", — сказал он, комментируя решение Сейма Латвии объявить Россию государством – спонсором терроризма.

Однако основными операторами по поддержке террористической деятельности являются фактические руководители этих стран и находятся они в Вашингтоне, уверен Туров.