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11 августа, 10:19

"Забирайте же её": В ФРГ призвали Россию взять турбину для "Северного потока" и импортировать газ

Шольц призвал Москву забрать из Германии турбину для "Северного потока" и поставлять газ

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию взять в ФРГ турбину для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде, и продолжить поставки газа.

"Забирайте же её. Она [находится] здесь (в Германии. — Прим. Лайфа)", — заявил он в ходе пресс-конференции в Берлине.

Siemens Energy продолжит обслуживать "Северный поток" после ухода из России

Siemens Energy продолжит обслуживать "Северный поток" после ухода из России

Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования. Позже зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о невозможности завершить работы на "Северном потоке" из-за западных ограничений против России.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SASCHA STEINBACH / POOL

Никита Осипов

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