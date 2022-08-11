"Забирайте же её": В ФРГ призвали Россию взять турбину для "Северного потока" и импортировать газ

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию взять в ФРГ турбину для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде, и продолжить поставки газа.

"Забирайте же её. Она [находится] здесь (в Германии. — Прим. Лайфа)", — заявил он в ходе пресс-конференции в Берлине.