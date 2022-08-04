"Газпром" потребовал подтверждение неподсанкционного статуса турбины для "Северного потока"

"Газпром" жаждет возвращения отремонтированной турбины для "Северного потока", при этом желая увидеть юридическое подтверждение, что она не находится под санкциями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, "Газпром" очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не "Газпром" вводил санкции. В данном случае для "Газпрома" важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, отказывается ли компания от приёма турбины или продолжает ждать необходимых условий.