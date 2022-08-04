"Газпром" потребовал подтверждение неподсанкционного статуса турбины для "Северного потока"
Песков: "Газпрому" нужно подтверждение, что турбина не находится под санкциями
"Газпром" жаждет возвращения отремонтированной турбины для "Северного потока", при этом желая увидеть юридическое подтверждение, что она не находится под санкциями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, "Газпром" очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не "Газпром" вводил санкции. В данном случае для "Газпрома" важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована", — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, отказывается ли компания от приёма турбины или продолжает ждать необходимых условий.
По его словам, устных заверений от ЕС недостаточно. Тем более что по причине санкций Канады, ЕС и Великобритании, а также нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens доставка двигателя невозможна.
ТАСС / SASCHA STEINBACH