Глава Siemens Energy заявил, что турбину для "Северного потока" пока не могут доставить в РФ

Отремонтированную турбину для трубопровода "Северный поток" пока не получается поставить в Россию. Об этом заявил гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который приехал осмотреть оборудование.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить турбину, которая находится здесь уже более недели", — отметил Брух.