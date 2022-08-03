Глава Siemens Energy заявил, что турбину для "Северного потока" пока не могут доставить в РФ
Отремонтированную турбину для трубопровода "Северный поток" пока не получается поставить в Россию. Об этом заявил гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который приехал осмотреть оборудование.
"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить турбину, которая находится здесь уже более недели", — отметил Брух.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
ТАСС / ЕРА / SASCHA STEINBACH / POOL