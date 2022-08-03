АвтоВАЗ предложил выплаты за добровольное увольнение с завода в Ижевске
АвтоВАЗ выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске
Крупнейший производитель легковых машин в России АвтоВАЗ вводит дополнительные меры поддержки завода "Лада-Ижевск", коллектив которого оказался в сложной ситуации из-за продолжающегося кризиса комплектующих. Об этом сказано в заявлении компании.
В связи с приостановкой производства Lada Vesta компания предложила сотрудникам два блока мер поддержки. Первый из них — продолжение работы на заводе, но на другой должности. Второй блок — выплаты при добровольном увольнении.
"В рамках второго блока поддержки, направленного на работников, которые приняли добровольное решение покинуть предприятие или завершить карьеру, предлагается: предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и в случае согласия с выплатой пять средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше)", — сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Более того, работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию будет предложена единовременная выплата — семь средних зарплат. Также концерн готов оплатить переобучение по профессиям, необходимым на рынке труда Ижевска и Удмуртии. Однако в компании заверили, что массовых сокращений на ижевском предприятии не планируется.
Ранее Лайф сообщал, что корпорация Renault за полгода потеряла 2,3 миллиарда евро из-за ухода с российского рынка. При этом уточняется, что в целом чистый убыток компании за январь – июнь составил 1,36 миллиарда евро. В то время как в прошлом году за этот же период времени корпорация заработала 354 миллиона.
ТАСС / Алена Селезнева