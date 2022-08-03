АвтоВАЗ хочет начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске

АвтоВАЗ планирует начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске, где ранее производили Lada Vesta. Этот пункт входит в план поддержки сотрудников предприятия.

"Этот блок поддержки предполагает: реализация на площадке "Лада-Ижевск" проекта по выпуску нового автомобиля… Создание "Индустриального парка Лада-Ижевск" с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест", — цитирует РИА "Новости" сообщение производителя.

Также АвтоВАЗ намерен развивать на заводе штамповочное и пластиковое производства.