АвтоВАЗ хочет начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске
АвтоВАЗ планирует начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске, где ранее производили Lada Vesta. Этот пункт входит в план поддержки сотрудников предприятия.
"Этот блок поддержки предполагает: реализация на площадке "Лада-Ижевск" проекта по выпуску нового автомобиля… Создание "Индустриального парка Лада-Ижевск" с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест", — цитирует РИА "Новости" сообщение производителя.
Также АвтоВАЗ намерен развивать на заводе штамповочное и пластиковое производства.
Ранее президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов рассказал о планах создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada и не исключил, что такие машины будут более высокого класса.
ТАСС/Яков Князев