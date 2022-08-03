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3 августа, 07:47

АвтоВАЗ хочет начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске

АвтоВАЗ планирует начать выпуск новой модели на заводе в Ижевске, где ранее производили Lada Vesta. Этот пункт входит в план поддержки сотрудников предприятия.

"Этот блок поддержки предполагает: реализация на площадке "Лада-Ижевск" проекта по выпуску нового автомобиля… Создание "Индустриального парка Лада-Ижевск" с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест", — цитирует РИА "Новости" сообщение производителя.

Также АвтоВАЗ намерен развивать на заводе штамповочное и пластиковое производства.

Названа цена обновлённой Niva Legend

Названа цена обновлённой Niva Legend

Ранее президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов рассказал о планах создать абсолютно новое семейство автомобилей Lada и не исключил, что такие машины будут более высокого класса.

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ТАСС/Яков Князев

Александра Вишнякова

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