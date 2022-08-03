МЧС предупредило москвичей о жаре до 33 градусов в ближайшие дни

В Москве с 3 по 6 августа ожидается сильная жара. Температура воздуха днём может достигать 33 градусов тепла. Об этом жителей столицы предупредили в Главном управлении МЧС по Москве.

"По информации Росгидромета, в дневные часы 3–6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33°С. Главное управление МЧС Москвы рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", — говорится в сообщении столичного МЧС в официальной группе во "Вконтакте"..

Спасатели также призывают москвичей быть особенно внимательными у водоёмов. Гражданам советуют воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этого местах, по возможности не купаться в одиночку, не заплывать за буйки, ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра.