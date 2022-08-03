Стартовал приём заявлений на отсрочку от осеннего призыва для ИТ-специалистов
На "Госуслугах" начался приём заявок на получение отсрочки в рамках осеннего призыва для ИТ-специалистов. Заполнить форму должны сами организации на своих сотрудников до 11 августа, сообщает Минцифры РФ.
"Работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы", — указано одно из требований.
Все заявления будут переданы в Минобороны РФ до 31 августа. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия. Когда лицо получит повестку, ему необходимо прийти в военкомат для подтверждения своих данных.
В Минцифре напомнили, что во время весеннего призыва ИТ-компании оформили документы на 8,7 тысячи специалистов, но около одной тысячи из них не соответствовали требованиям. Остальные получили отсрочку.
Ранее сообщалось, что заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей на "Госуслугах". Данную опцию Минцифры реализовало совместно с МВД. При этом продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на портале.
ТАСС / Алексей Зотов