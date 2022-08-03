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Регион
Опубликовано 3 августа 2022, 07:10
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Боец ВСУ рассказал о больших потерях в боях за посёлок Пески в ДНР

Украинский доброволец Гнездилов рассказал о "персональном аде" для ВСУ в посёлке Пески

Вооружённые силы Украины несут большие потери в боях за посёлок Пески под Донецком. Ресурсы военных почти исчерпаны. Об этом рассказал доброволец, вступивший в ряды ВСУ, Сергей Гнездилов.

"Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны. Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем", — сказал мужчина в интервью украинскому изданию "Страна".

Он добавил, что за десять минут в результате штурмовой операции силы Народной милиции ДНР уничтожили укрепления ВСУ в посёлке. По словам Гнездилова, бои за Пески, которые длятся уже на протяжении шести дней, стали для украинских военных "персональным адом".

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Напомним, ранее в ДНР сообщили, что военные республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески. Кроме того, 1-я Славянская бригада сил ДНР начала выдавливать украинских военных с позиций под населённым пунктом Невельское.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Александра Васильева
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