Вооружённые силы Украины несут большие потери в боях за посёлок Пески под Донецком. Ресурсы военных почти исчерпаны. Об этом рассказал доброволец, вступивший в ряды ВСУ, Сергей Гнездилов.

"Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны. Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем", — сказал мужчина в интервью украинскому изданию "Страна".

Он добавил, что за десять минут в результате штурмовой операции силы Народной милиции ДНР уничтожили укрепления ВСУ в посёлке. По словам Гнездилова, бои за Пески, которые длятся уже на протяжении шести дней, стали для украинских военных "персональным адом".