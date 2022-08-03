В Белгородской области временно закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

В пяти муниципальных образованиях в Белгородской области школы и детские сады временно будут закрыты для посещения с 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", — рассказал он.

Что касается приграничных населённых пунктов Ровеньки, Вейделевка, Валуйки и Волоконовка, то их ограничения не коснутся, они будут работать в обычном режиме. Как подчеркнул Гладков, безусловный приоритет в деятельности властей региона — вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого.