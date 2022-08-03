Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции с Тайваня

Китай приостанавливает импорт цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с Тайваня. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

В заявлении ведомства уточняется, что Пекин больше не будет покупать у острова лимоны, грейпфруты и апельсины. Также китайские власти отказываются от импорта мороженой скумбрии и рыб семейства волосохвостых. По словам официального представителя Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, Пекин действует "на основании правил безопасности и соответствующих стандартов".