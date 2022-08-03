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3 августа, 05:58

Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции с Тайваня

Китай приостанавливает импорт цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с Тайваня. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

В заявлении ведомства уточняется, что Пекин больше не будет покупать у острова лимоны, грейпфруты и апельсины. Также китайские власти отказываются от импорта мороженой скумбрии и рыб семейства волосохвостых. По словам официального представителя Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, Пекин действует "на основании правил безопасности и соответствующих стандартов".

"Мы учли внешнеторговый регламент", — отметил Ма Сяогуан.

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Причина таких мер — в визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, самолёт которой приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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