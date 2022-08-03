Global Times сравнила Пелоси с "чумным божком", создающим проблемы

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая вчера прилетела на Тайвань, ведёт себя как "политический чумной божок", несущий проблемы. Такое мнение выразили авторы статьи китайской газеты Global Times.

"Во вторник вечером Пелоси втихомолку, как вор, приземлилась на китайском острове Тайвань. Это приведёт к усилению напряжённости и серьёзным проблемам в Тайваньском проливе. Словно некий политический чумной божок, несущий людям бедствия, Пелоси не сделала ничего хорошего региону, лишь спровоцировав риски, а также усилив напряжённость на Тайване", — написали обозреватели.

Они напомнили, что Китай неоднократно предупреждал США о последствиях этого визита, но Пелоси "оказалась глуха, как и Вашингтон, который не принял действенных мер, чтобы её остановить". Сложившаяся ситуация указывает на недобросовестность правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также на эгоизм спикера Палаты представителей Конгресса США, считают авторы.