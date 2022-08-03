Global Times сравнила Пелоси с "чумным божком", создающим проблемы
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая вчера прилетела на Тайвань, ведёт себя как "политический чумной божок", несущий проблемы. Такое мнение выразили авторы статьи китайской газеты Global Times.
"Во вторник вечером Пелоси втихомолку, как вор, приземлилась на китайском острове Тайвань. Это приведёт к усилению напряжённости и серьёзным проблемам в Тайваньском проливе. Словно некий политический чумной божок, несущий людям бедствия, Пелоси не сделала ничего хорошего региону, лишь спровоцировав риски, а также усилив напряжённость на Тайване", — написали обозреватели.
Они напомнили, что Китай неоднократно предупреждал США о последствиях этого визита, но Пелоси "оказалась глуха, как и Вашингтон, который не принял действенных мер, чтобы её остановить". Сложившаяся ситуация указывает на недобросовестность правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также на эгоизм спикера Палаты представителей Конгресса США, считают авторы.
По мнению экспертов, на этот раз весь мир увидел, кто меняет статус-кво в Тайваньском проливе и кто первым идёт на провокации. В статье аналитики подчеркнули, что ответственность за "нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе по вине глупых, дерзких и опасных провокационных действий Пелоси" полностью лежит на США и руководстве правящей партии острова. Авторы добавили, что ответные меры китайской стороны приведут к "долгосрочным и решительным контрмерам наступательного характера". По их мнению, Народно-освободительная армия Китая усилит контроль над Тайваньским проливом.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS