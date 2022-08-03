Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал пренебрежение США правами других стран
США визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси продемонстрировали пренебрежение правами других государств. А американские дипломаты в Китае теперь "буквально проглотили язык", опасаясь гнева общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он (посол США Николас Бёрнс. — Прим. Лайфа) понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином", — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ