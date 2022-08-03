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3 августа, 05:06

Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал пренебрежение США правами других стран

США визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси продемонстрировали пренебрежение правами других государств. А американские дипломаты в Китае теперь "буквально проглотили язык", опасаясь гнева общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пелоси удостоилась правительственной медали на Тайване

Пелоси удостоилась правительственной медали на Тайване

"Он (посол США Николас Бёрнс. — Прим. Лайфа) понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином", написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Юлия Коновалова

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