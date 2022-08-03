Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал пренебрежение США правами других стран

"Он (посол США Николас Бёрнс. — Прим. Лайфа) понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином", — написала Захарова в телеграм-канале.