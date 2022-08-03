Вашингтон уличили в создании армии кибер-диверсантов для атак на Россию

Соединённые Штаты совместно с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на инфраструктуру России. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Комментируя итоги третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), специалист заметил, что на ней российская делегация, основываясь на фактах, напомнила, что "именно Вашингтон и его союзники применяют ИКТ в наступательных целях".

"Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру", — сказал Сыромолотов в беседе с РИА "Новости".

В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что хакерские группировки с Украины, из США, Грузии и ряда других стран совершают кибератаки против российских госорганов, хранилищ данных россиян и иностранцев. Он уточнял, что в противоправных операциях задействованы 22 хакерские группировки, и наиболее активные — IT-army Украины, GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).